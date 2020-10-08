بحيرة النيزك.. حمام سباحة آمن ومكيف بتوقيع الطبيعة.. شاهد

بحيرة صغيرة على شواطئ مرسى علم امتلكت مقومات طبيعية وغير معتادة، ومياهها باردة صيفا ودافئة شتاء يأتي اليها الزوار من مختلف دول العالم إنها بحيرة "النيزك " .

الجمال الذي امتلكته مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وشواطئ خلابة كانت سبب فى شغف السياح لزيارة مصر وبعض تلك الشواطئ حظى باهتمام عالى نظرا لما تمتلكه من مقومات طبيعية ومن أبرز تلك الشواطئ شواطئ منطقة .





يقول بسام صلاح من ابناء مرسى علم وغواص أن بحيرة النيزك أن مياه بحيرة النيزك تمتلك نقاء غير طبيعى فهى تمتد من جانب البحر بمياه زرقاء شفافة من الصعب أن تجد درجة نقائها فى أى مكان بالعالم.





يضيف حسين الشريف صاحب مركز غوص بمرسى علم بحيرة النيزك تقع على بعد 14 كيلومتر من جنوب مرسى علم الوصول لها يحتاج ان نسلك طريق خاص ما يجعلها هادئة جدا ومقصدا مميزا للباحثين عن تجربة فريدة.





ويوضح عصام الشربينى مدير مركز غوص بمرسى علم آلاف السياح يستمتعون بها سنويا ويأتون من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بهذا المكان الذى مازال الكثير من المصريين لا يعرفون عنه شيئ أى شيء.





ويشير حسنى حميدى مرشد سياحى النيزك هو مشهد سحرى لبحيرة تمتد من جانب البحر بمياه زرقاء شفافة من الصعب أن تجد درجة نقائها فى أى مكان بالعالم، وأسطورة تحكى عن نيزك هبط من السماء إلى الأرض، ليصنع ذلك السحر على بقعة مميزة من الأرض اكتملت بالمياه الفيروزية الخلابة لمرسى علم.

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