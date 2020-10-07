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حوادث

ضبط صاحب محل مصوغات يبغ مشغولات ذهبية مهربة من الخارج

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:29 م
ضبط صاحب محل مصوغات
ضبط صاحب محل مصوغات
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط صاحب محل مصوغات لقيامة ببيع المشغولات الذهبية المهربة من الخارج والغير مدموغة بالدمغة المحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب محل مصوغات - كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تجارة وبيع المشغولات الذهبية المُهربة من الخارج ، وغير مدموغة بالدمغة المحلية بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من محله المشار إليه مكانًا لممارسة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على كمية كبيرة من المصوغات المُهربة من الخارج وبعضها محلى الصنع غير مدموغ بخاتم مصلحة الدمغة والموازين والبعض الآخر مُهرب من الخارج وغير مُسدد عنه الضرائب والرسوم الجمركية.

 عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم إستهداف المحل الخاص به وأسفر التفتيش عن ضبط (كيلو وثمانون جرام مشغولات ذهبية مركب على بعضها أحجار كريمة مختلفة الأشكال من بينها 270 جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بالماس وغير مـدمــوغة بخاتم مصلحة الدمغة والموازين ومُهربه مـن الخارج وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة).. وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات نحو مليون جنيه بخلاف قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

 بمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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