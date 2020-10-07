رئيس جامعة الأزهر يتفقد القافلة الطبية بـ المحروسة ويوزع شهادات محو الأمية

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ أعمال قافلة جامعة الأزهر الطبية والإغاثية إلى مدينة المحروسة بمحافظة القاهرة، أحد المشاريع التى تبنتها الدولة لتصبح منطقة حضارية تضم جميع الخدمات.





يأتي هذا في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.





و تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له، خلال الجولة، فصول محو الأمية وتعليم الكبار، التي تعمل على هامش القافلة، وقام بتسليم شهادات محو الأمية لعدد من أهالي مدينة المحروسة.



كما تفقد الندوات التوعوية والتثقيفية التي تقام على هامش القافلة، وأهدى شنط ومستلزمات الدراسة لأطفال المحروسة؛ من أجل إدخال السرور عليهم، ورسم البسمة على وجوههم.

وفي ختام الجولة قام رئيس الجامعة يرافقه نائب رئيس الجامعة بتفقد العيادات الطبية، والاطمئنان على المواطنين من خلال متابعة إجراء الكشوف الطبية عليهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية والإغاثية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لمؤسسة الأزهر الشريف ودورها المجتمعي والإنساني.