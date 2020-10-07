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انا ميهمنيش الكلام.. الخشت يكشف عن خطته: الإدارة بالنتائج

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تمت استعادة معهد الأورام مرة أخرى وتحت إدارة الجامعة وذلك بعد تطويره، وإنه تم الاقتراب من الانتهاء من المرحلة الأولى من معهد الأورام في منطقة الشيخ زايد، ومن المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من المعهد جاهزة بشكل كامل للعمل بطاقة كاملة بعد عام.


وأضاف الدكتور محمد الخشت، خلال مؤتمر لجامعة القاهرة حول الإجراءات الاحترازية استعدادا للعام الدراسي الجديد، أن الجامعة حريصة على تقديم خدمات علاجية عالية ورفيعة المستوى في المستشفيات التابعة لها، لافتا إلى أنه قريبا سنرى مستشفى طوارئ قصر العيني وفق كود المستشفيات العالمية وجار الانتهاء منها في الشهر الجاري.


وأوضح أنه جار العمل أيضا لتطوير مستشفى الباطنة، والعمل على تطوير كل المستشفيات الجامعية، منوها إلى أن الجامعة تسلك طريقا نستطيع أن نطلق عليه الإدارة بالنتائج.


وتابع: "أنا ميهمنيش حجم الجهد والكلام، أنا يهمني نتيجة الجهد، وإذا كانت النتيجة إيجابية يبقى انا اشتغلت صح، أما إذا كانت النتيجة سلبية يبقى اشتغلت غلط".


ونوه إلى أن الجامعة على وشك الانتهاء من أكبر مدينة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وتم تنفيذها في 3 سنوات فقط، وهي مدينة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وهي تحتوي على 5 آلاف شقة بإجمالي 425 عمارة.
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