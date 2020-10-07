بتخفيض 25% .. سكرتير عام مطروح يفتتح معرض أهلا مدارس

افتتح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "الأربعاء"، معرض "أهلا مدارس" المقام أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس السيد ابو اليزيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.









وأكد اللواء اشرف أن إقامة هذا المعرض المدعم بهدف توفير احتياجات الطلاب قبل بدء العام الدراسي 2020/ 2021 من الادوات المكتبية والمدرسية بالاضافة للزى المدرسى بنسبة تخفيض تصل إلى 25% تيسيرا على الطلاب واولياء الأمور وتخفيف الاعباء الاقتصادية مع قرب حلول العام الدراسى الجديد.





وأوضح السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح أن المعرض يتم تنظيمه بمشاركة الجهود المجتمعية من اصحاب المكتبات ويضم جميع مستلزمات المدارس (الادوات المدرسية والمكتبية – الشنط المدرسية)، لافتا إلى أنه يتم بيع المستلزمات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25٪ لأولياء أمور الطلاب.





وأشار إلى أن المعرض مستمر فى استقبال المواطنين وبيع المستلزمات لهم مع زيادة المعروض وادراج منتجات أخرى كالزى المدرسى وغيرها .





وأوضح أن ذلك يأتي إستمرارًا للجهود التي تقوم بها المحافظة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين والتيسير عليهم خاصة توفير كافة المستلزمات الاساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة وتخفيف الاعباء عنهم.





كما تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح اليوم الأربعاء المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وبمجلس مدينة مرسي مطروح، لمتابعة تيسيرات الاجراءات فى التقدم على التصالح فى بعض مخالفات المبانى وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.



