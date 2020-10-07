القائمة الكاملة لأسعار جيلي 2020 في مصر

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.





وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات .





وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.





ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار سيارات جيلي لسنة 2020 .

جيلي امجراند 7

- مانيوال / GLS NEW SHAPE TINTED GLASS 2019 1500 CC 189,000 جنيه

جيلي امبريال

- اتوماتيك / GL CVT 2019 1500 CC 276,900 جنيه

جيلي امجراند X70

- اتوماتيك / تربو 2020 1300 CC 309,000 جنيه