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سيارات

القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات .


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وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار سيارات ميتسوبيشي لسنة 2020 .


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ميتسوبيشي اكسباندر

- اوتوماتيك / GLX 2020 1500 CC 310,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020   1500 CC 335,000 جنيه

 

ميتسوبيشي اكليبس كروس

- اوتوماتيك / INVITE 2020    1500 CC تربو 380,000 جنيه

- اوتوماتيك / INSPORT 2020 1500 CC تربو 400,000 جنيه

- اوتوماتيك / INSTYLE 2020  1500 CC تربو 425,000 جنيه

- اوتوماتيك / INTENSE 2020 1500 CC تربو 460,000 جنيه

- اوتوماتيك / INFINITY 2020 1500 CC تربو 480,000 جنيه

القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
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