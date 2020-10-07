رابط نتيجة المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين

خصصت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا لـ الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لاختبارات للإلتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

ويمكن لمن يهمه الامر اتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة المتقدمين لاختبارات للإلتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا :

- ادخل الرقم القومي

- تاريخ الميلاد

- محافظة الميلاد

- رقــم الجـلوس امتحان المتفوقين

- الضغط على تسجيل الدخول

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم شروط القبول في مدارس المتفوقين ، بأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 عن 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

كما حددت الوزارة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:





أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).





ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).