عصام كاريكا يكشف تفاصيل أغانيه الجديدة.. تفاصيل

يواصل الفنان عصام كاريكا العمل علي اغنيتين جديدتين الأولي بعنوان "البنت النكدية" والاغنية الثانية بعنوان "غراب الشلة القديمه" المقرر طرحهما قريبا.





وكشف "كاريكا" عن تفاصيل الاغنيتين، وذلك من خلال لقائه في برنامج " the insuder".





وقال عصام كاريكا من خلال اللقاء: انا عندي يا ناس حساسية من البنت النكدية مش هسيبها تخنق فيا وهقلبلها مجنون، دي كلمات اغنية "نكدية" من كلمات رامي جمال والاغنية الثانية "غراب الشلة القديمه"من كلمات مصطفي محمد .





وأضاف "كاريكا" : قصة اغنية غراب الشلة القديمه هي عبارة عن قصة واحده وقعت بين اتنين، في الاغنية بتقول:" قالتك ايه بنت الئيمه غراب الشلة القديمه.





يذكر أن كاريكا عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.