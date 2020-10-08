من الوسط أم اليمين؟.. دار الإفتاء تحدد بداية الصف الثاني في المسجد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أحيانًا أدخل المسجد وقد اكتمل الصف أو الصفان خلف الإمام، فمن أين نبدأ بناء الصف الجديد؛ هل من الوسط أم اليمين؟





وأجابت دار الإفتاء، أنه يستحب أن يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام، ثم من على يمينه وشماله، حتى يتم الصف إلى الجانبين، بحيث يكون الإمام متوسطًا الصف.





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