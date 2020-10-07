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رياضة

محمد فضل الله يرفض الزج باسمه فى أزمة مرتضى منصور واللجنة الأوليمبية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
يسري غازي
رفض الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي الزج بأسمه فى أزمة إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وفقا للقرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع قبل عدة أيام، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزله من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.

وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "قولا واحدًا لم أصرح ولن أصرح بأى تصريح يتعلق بقرار اللجنة الأولمبية المصرية الأخير نظرا لطبيعة عملى الرياضى الدولى وأى تصريح ينشر بأسمى فى أى جريده رياضية او غير رياضية او موقع رياضى أو غير رياضى هو تصريح كاذب وعارٍ تماما من الصحة".

يذكر ان مصدر مطلع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أكد انه لم يتلق أى خطابات رسمية تفيد بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف لمدة 4 سنوات مقبلة .

وأكد مصدر مطلع أنه لا توجد قرارات من الكاف ضد مرتضى منصور تفيد منعه من حضور مباريات نادى الزمالك الإفريقية المقبلة والتى يأتى على رأسها حضور مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا المقرر إقامتهما خلال شهر أكتوبر الجارى.

وأضاف الكاف أنه لم تصله أى خطابات رسمية تفيد بإيقاف مرتضى منصور حتى الآن وبالتالى سيكون من حقه الحضور شأنه شأن أى رئيس ناد بالبطولات الإفريقية.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربي 18 أكتوبر الجارى بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى أبطال إفريقيا على ان يلتقى الفريقان معا فى القاهرة بعد أسبوع واحد فى إياب نصف النهائى.
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