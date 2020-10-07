AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب في النازل.. جرام عيار 21 يخسر 15 جنيها حتى الآن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:29 م
صدى البلد
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب تراجعا صباح اليوم الأربعاء، بنحو 10 جنيهات وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 835 جنيها إلى 825 جنيها ثم عاود الذهب الانخفاض بقيمة 5 جنيهات جديدة ليسجل 820 جنيها بالتعاملات المسائية.


وخسر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء، نحو 15 حنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرا بتراجع المعدن الأصفر عالميا أمام ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل الحديث حول أي حزم تمويلية محفزة للاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات الأمريكية.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 820 جنيها.. وسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 938 جنيها.. وسجل الجرام من عيار 22 نحو 863 جنيها.. وعيار 18 سجل اليوم 703جنيهات.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


قال مجلس الذهب العالمي اليوم، الأربعاء، إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.


وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.


ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود، وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.


لكن الطلب من المستهلكين الرئيسيين مثل مشتري الحلي والبنوك المركزية كان ضعيفا، مما أثار مخاوف بشأن استمرار الصعود.


وقال مجلس الذهب إن البنوك المركزية، وتحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.


واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن، وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 866 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الذهب يتأرجح .. ارتفاع المعدن الأصفر 8 جنيهات

الذهب يرتفع 4 جنيهات في منتصف تعاملات الاثنين

الذهب يتراجع جنيهين في ختام تعاملات اليوم السبت

الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

ترشيحاتنا

التعليم العالي: ننتظر انتهاء موافقات هيئة الدواء للإعلان عن لقاح كورونا المصرى.. تفاصيل

فيفي عبده تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

رجاء حسين لـ صدى البلد: من يدعي وجود خلاف بيني والراحل يوسف شاهين "غبي".. استشهاد ابني سبب اعتزالي الفن "كان نفسي يكون عايش"

مايا دياب تنشر صورا بدون مكياج

التعاون السعودي يضرب الزمالك مجددا ويتعاقد مع آري بابل

مستقرة.. طبيب ترامب يكشف آخر تطورات حالته الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. سميرة سعيد تتألق من أحدث جلسة تصوير

BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور

بـ شيفون جذاب.. بوسي تستعرض جمالها بإطلالتها من عقد قران هنادي مهنا