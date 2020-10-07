الذهب في النازل.. جرام عيار 21 يخسر 15 جنيها حتى الآن

سجلت أسعار الذهب تراجعا صباح اليوم الأربعاء، بنحو 10 جنيهات وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 835 جنيها إلى 825 جنيها ثم عاود الذهب الانخفاض بقيمة 5 جنيهات جديدة ليسجل 820 جنيها بالتعاملات المسائية.





وخسر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء، نحو 15 حنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرا بتراجع المعدن الأصفر عالميا أمام ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل الحديث حول أي حزم تمويلية محفزة للاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات الأمريكية.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 820 جنيها.. وسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 938 جنيها.. وسجل الجرام من عيار 22 نحو 863 جنيها.. وعيار 18 سجل اليوم 703جنيهات.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





قال مجلس الذهب العالمي اليوم، الأربعاء، إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.





وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.





ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود، وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.





لكن الطلب من المستهلكين الرئيسيين مثل مشتري الحلي والبنوك المركزية كان ضعيفا، مما أثار مخاوف بشأن استمرار الصعود.





وقال مجلس الذهب إن البنوك المركزية، وتحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.





واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن، وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.