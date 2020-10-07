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فن

بصورة كرتونية.. دنيا سمير غانم برفقة هشام ماجد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:56 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
ميرنا محمود
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة  جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

و ظهرت دنيا سمير غانم برفقة هشام ماجد  بصورة كرتونية  و علقت قائلة  على الصورة : مع شوما 

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وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. 

وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب.
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With Shouma 😁 @heshammagedofficial

A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on

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