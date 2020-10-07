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أخبار العالم

قرار عاجل من ملك الأردن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:51 م
ملك الأردن
ملك الأردن
محمود نوفل
أصدر الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني قرارا بتكليف الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة .

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر أمرا ملكيا بحل مجلس النواب.

وجاء في نص المرسوم الملكي "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

كان الأردن أعلن في وقت سابق  انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب يوم الاثنين.

وعقب حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، حيث تلزم المادة 74 من الدستور الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

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