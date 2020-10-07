الأهلي يسيطر في الشوط الأول ويتقدم 2-0 على إنبي.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الاهلي وانبي بتقدم المارد الاحمر بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.









تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل هدف أول مبكر في شباك منافسه انبي.









مرر العربي بدر اللاعب الناشئ كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الاهلي الى مروان محسن الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.









وأهدر أحمد فتحي فرصة هدف في الدقيقة ٨ عقب تسجيل الهدف، بعد تمريرة مميزة من مروان محسن لتصل لفتحي الذي سددها بطريقة غريبة.









ونظم الأهلي هجمة منظمة من محمد هاني الذي مرر كرة رائعة في الدقيقة ١١ لتصل لوليد سليمان الدي تسلم الكرة باحترافية شديدة ومررها لأحمد فتحي وسددها ولكن ارتطمت بدفاع انبي.









وتمكن انبي من تنظيم دفاعاته وردع هجوم النادي الاهلي الذي شنه منذ الدقيقة الاولى من المباراة.









استطاع مروان محسن مراوغة دفاع انبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة، واسكان الكرة في الشباك ليعلن عن هدفه الثاني في المباراة.









وتوقفت المباراة بسبب استدعاء حكم المباراة من خلال حكام الـVAR، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.









وعاد محمد يوسف حكم المباراة لخاصية الـVAR لفحص لعبة تشكك حكام الخاصية في احتسابها ركلة جزاء للنادي الاهلي، ولكن لم يحتسبها شيئاََ.









وأجرى موسيماني التبديل الاول للنادي الاهلي، بخروج ايمن اشرف ونزول عمرو السولية بدلاََ منه في الدقيقة 38 من عمر المباراة.









ووصل انبي لمرمى النادي الأهلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، وحصل على ركلة ركنية ولكن مرت على مرمى علي لطفي بسلام.









وحاول احمد علي مهاجم انبي ان يهدد مرمى علي لطفي قبل انتهاء شوط المباراة الاول ولكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة.



