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بين الناس

أهالي ساحل سليم في أسيوط يستغيثون بالصحة لسرعة بناء المستشفى المركزي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن عصام سيد، من أهالى مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من هدم مستشفى ساحل سليم المركزي، منذ 3 سنوات لبناء مستشفى نموذجي، ولكن بعد أن بدأت أعمال الحفر توقفت الأعمال حتى الآ.


وقال فى رسالته: "مستشفى ساحل سليم المركزي تم هدمه منذ عام 2017، وكان لدينا أمل أن نرى مستشفى نموذجيا عقب الهدم بصفة مباشرة، ولكن فوجئنا بعد حفر الأرض وردم التربة الزلطية بأنه تم ترك الموقع، ومن وقتها توقف العمل بالمستشفى بشكل نهائي، وقمنا بإرسال استغاثات إلى جميع المسئولين بالنظر في سرعة بناء المستشفى، خاصة أنها تخدم 28 قرية بمركز ساحل سليم ونبعد عن مدينة أسيوط بنحو 25 كيلو مترا، ونحن لا نطالب بحاجة رفاهية بل نحن نطلب خدمة أساسية وكانت متواجدة وتم هدمها بدعوى التطوير ولكن لم نر تطويرا بل نرى عدم وجود مستشفى".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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