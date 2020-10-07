بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين فى تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بحي الكوثر أمام دير الملاك بمحافظة سوهاج.





تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يُفيد بوقوع حادث أمام دير الملاك بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة حي الكوثر أمام دير الملاك بدائرة القسم، وعلى الفور تم التحرك من قبل رجال الإسعاف إلى مكان الواقعة.





وينشر "صدى البلد" اسماء مُصابي الحادثة والمتوفي، حيث لقي “وليد سمير”، 30 عامًا، مصرعه على أثرها، كما أصيب كل من:”أمير نشأت عبدالحفيظ،30 عامًا، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، و”محمد راضي جاب الله”، 25 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و”مصطفى عبدالهادي حسن”، 29 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، و”عمرو مصطفى عبدالعظيم”، مصاب بكدمات بالضلوع، و”محمد يوسف عبدالهادي”، 30 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



