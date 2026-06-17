هند الضاوي: التحولات الأمريكية تفرض على إسرائيل إعادة حساباتها

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن التصريحات الصادرة عن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، التي أكد فيها رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية؛ تعكس عقلية سياسية لم تعد تتناسب مع متغيرات الواقع والتاريخ.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التجارب التاريخية أثبتت أن الاحتلال لا يدوم، وأن أصحاب الأرض يستعيدون حقوقهم في النهاية، كما حدث مع العديد من قوى الاستعمار التي انتهى نفوذها رغم ما امتلكته من قوة عسكرية وسياسية.

وأوضحت هند الضاوي أن منطق التوسع والتمسك بالأراضي بالقوة لم يعد يمثل حلًا واقعيًا، مشيرة إلى أن الاستقرار الحقيقي يتحقق عبر الالتزام بالقانون الدولي وتسوية النزاعات مع دول الجوار، لا من خلال استمرار الصراعات، مؤكدة أن الإصرار على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة يعني بقاء إسرائيل في حالة صراع مستمر، وهو ما يهدد أمن المنطقة ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.

وشددت هند الضاوي على أن المتغيرات الدولية الحالية تشير إلى تحولات في أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن ما يظهر في السياسات الأمريكية لا يرتبط بالأشخاص فقط، وإنما يعكس توجهات أوسع داخل مؤسسات الدولة الأمريكية، خاصة بعد مراجعة العديد من السياسات التي اتبعتها واشنطن منذ نهاية الحرب الباردة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن هذه التحولات تفرض على مختلف الأطراف إعادة قراءة المشهد الإقليمي والدولي، والبحث عن حلول سياسية تضمن الاستقرار وتجنب المنطقة المزيد من الصراعات والتوترات.