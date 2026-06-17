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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: مصر لم تسقط في أي اختبار.. واستعادت مكانتها بقوة مؤسساتها

هند الضاوي
هند الضاوي
رحمة سمير

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن مصر دولة قوية ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن حضورها في المحافل الدولية الكبرى؛ يؤكد قدرتها على التأثير وصياغة المواقف تجاه مختلف القضايا.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العالم يحتاج إلى الثقة في مصر؛ لأن نقاط التحول في العديد من الأزمات تأتي من القاهرة، موضحة أن مصر تتحرك من خلال الحوار والدفاع عن الحقوق، وهو ما يمنحها قوة وتفردًا في إدارة الملفات المختلفة.

وأكدت هند الضاوي أن مصر لم تسقط في أي اختبار، وكانت دائمًا حاضرة في مواجهة الأزمات والتحديات وداعمة للاستقرار، مشيرة إلى أن قوة مؤسسات الدولة ساعدتها على استعادة مكانتها وفرض أجندتها باحترام والتزام.

وشددت هند الضاوي على أن مصر تتميز بقدرتها على قراءة الأزمات وتحليلها والتعامل معها للوصول إلى نقاط تفاهم وحلول، مؤكدة أن حضورها في المناسبات الدولية الكبرى يعكس مكانتها ودورها الأساسي في تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

هند الضاوي المستويين الإقليمي والدولي القاهرة والناس اختبار العالم

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