هند الضاوي: مصر كانت سببًا رئيسيًا في نشأة مجموعة السبع منذ حرب 73

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن نشأة مجموعة السبع ارتبطت بشكل كبير بالتطورات التي شهدها العالم خلال فترة السبعينيات، مشيرة إلى أن مصر كان لها دور رئيسي في تلك المرحلة بسبب تأثيرها الإقليمي والدولي.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حرب عام 1973 والعلاقات المصرية مع الدول العربية، وقدرة مصر على توحيد الموقف العربي، أدت إلى قرار الأشقاء العرب بقطع إمدادات النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل، وهو ما تسبب في أزمة طاقة عالمية وضغوط كبيرة على الدول الكبرى.

وشددت هند الضاوي على أن هذا التحول دفع القوى الكبرى إلى إنشاء هذا المنتدى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن الدور التاريخي لمصر جعلها لاعبًا مؤثرًا في المعادلات الدولية.

ونوهت هند الضاوي بأن مصر عندما تشارك في تجمعات دولية مثل مجموعة السبع أو مجموعة "بريكس"، فإنها تمنح هذه المنظومات ثقلًا إضافيًا، نظرًا لما تمتلكه من تأثير إقليمي ودولي.