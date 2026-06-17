السفير حسين هريدي: بيان قمة مجموعة السبع لم يتحدث عن انتهاكات إسرائيل في لبنان

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال حسين هريدي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»: «ركزت قمة مجموعة السبع، في بيانها الختامي، على أهمية نزع سلاح حزب الله والتأكيد على احترام سيادة لبنان».

وأضاف حسين هريدي: «بيان قمة مجموعة السبع لم يندد بالهجمات الإسرائيلية، ولم يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية».

ولفت حسين هريدي إلى أن «بيان قمة مجموعة السبع لم يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، كما لم يتطرق إلى حل الدولتين».

وتابع: «بيان وتوصيات قمة مجموعة السبع أعربا عن الأمل في انتهاء العنف في الضفة الغربية، دون الإشارة إلى إسرائيل».