محمد حجازي: مشاركة الرئيس في قمة السبع تعزز موقف مصر إقليميا

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية المتزايدة، ما يدفع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجموعة السبع، إلى البحث عن حلول للأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط.

المكاسب السياسية والدبلوماسية

وأوضح حجازي خلال مداخلة عبر تقنية "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع تحمل العديد من المكاسب السياسية والدبلوماسية، أبرزها عرض الرؤية المصرية بشأن أمن واستقرار المنطقة، ومناقشة تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب الجهود الرامية إلى تسوية الأوضاع في قطاع غزة.

الخليج العربي والقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تناول خلال مشاركته ملفات محورية تتعلق بأمن الخليج العربي والقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن لقاءاته الثنائية، وعلى رأسها لقاءاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عكست الدور المصري الفاعل في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتعبير عن مواقف المنطقة.

مشاركة الرئيس في القمة

وأضاف حجازي أن مشاركة الرئيس في القمة تعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وقوة التواصل بين القيادتين المصرية والأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة إلى إثيوبيا تؤكد دعم مصر لحق الشعوب في التنمية، مع التمسك الكامل بالحفاظ على الحقوق المائية المصرية.

وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أهمية نهر النيل لمصر تمثل مؤشرًا إيجابيًا، وتعكس إدراكًا أمريكيًا لحساسية ملف الأمن المائي بالنسبة للقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تؤكد رفض أي إجراءات قد تلحق ضررًا بالمصالح المصرية.

ملف سد النهضة

وأوضح أن الموقف الأمريكي يبدو واضحًا في دعمه لاستقرار المنطقة والحفاظ على مصالح حلفائه، في وقت لا تزال فيه مصر متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملف سد النهضة يراعي مصالح جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أشار حجازي إلى أن أي تفاهمات أو مذكرات تفاهم محتملة مع إيران قد تساهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية، وفتح المجال أمام وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معالجة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

كما توقع أن يشهد الوضع في لبنان تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة، مع عودة مؤسسات الدولة إلى أداء دورها بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز حضور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.