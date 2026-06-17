أستاذ علوم سياسية: ملف استقرار الشرق الأوسط كان حاضرا بقوة على طاولة قمة مجموعة السبع

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال طارق فهمي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»: «أمن الطاقة والبحث عن بدائل لمنع تكرار الأزمات في الممرات البحرية كانا من أهم الملفات على طاولة مناقشات قمة مجموعة السبع».

وتابع طارق فهمي: «الأوروبيون لديهم هواجس حقيقية بسبب توترات الشرق الأوسط واحتمالات اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران».

وأكمل طارق فهمي: «قمة مجموعة السبع مرت دون حدوث أي تجاذب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

ولفت طارق فهمي إلى أن «ملف استقرار الشرق الأوسط كان حاضرًا بقوة على طاولة قمة مجموعة السبع».