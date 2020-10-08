حبس صاحب استوديو حوله لوكر لتزوير المستندات الحكومية في البساتين

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب استوديو بالبساتين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لتحويله الاستوديو لوكر لتزوير المستندات الحكومية للتربح منها وبيعها للمواطنين.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم والواقعة للوقوف على أسبابها.





كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المستندات المزورة للطب الشرعي لفحصها بقسم التزييف واعداد تقرير عنها.





وكان صاحب إستوديو تصوير بالبساتين حوله لوكر تزوير للمستندات الحكومية للتربح منها وبيعها للمواطنين.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهم ، وتولت النيابة التحقيق .





وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب إستوديو تصوير بالبساتين ومقيم بذات الدائرة بإصطناع وتزوير إيصالات سحب التراخيص والمستندات والمحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وإتخاذه من الإستوديو ملكه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى .





تم استصدار اذن من النيابة العامة وتم ضبطه وعُثر داخل الإستوديو على كمية من الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية المصطنعة منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "جميعها خالية البيانات ومزورة" الأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.



