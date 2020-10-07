AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حمدي: طموحاتي مع «سلة الأهلي» بلا حدود .. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:35 م
أحمد حمدي
أحمد حمدي
محمد سمير
أبدى أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفريق، مؤكدا أنها خطوة مهمة في مسيرته بالانتقال إلى نادي القرن صاحب التاريخ العريق والجماهيرية الكبيرة.

وقال أحمد حمدي إنه كان يملك العديد من العروض، ولكنه فضل اللعب للأهلي؛ نظرا لما لمسه من احترافية شديدة خلال عملية التفاوض، إلى جانب الإشادة المستمرة من جانب لاعبي الفريق بالأجواء داخل النادي.

وأشار حمدي إلى إنه قضى حوالي 10 سنوات في أمريكا حصل خلالها على الكثير من الخبرات من خلال الاحتكاك مع مستويات فنية مميزة، ولعب إلى جوار العديد من اللاعبين ممن انتقلوا بعد ذلك الى أفضل فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة، مؤكدا أنه يسعى لتسخير كل هذه الخبرات لصالح الأهلي.

وأكد اللاعب أنه يرتبط بعلاقات صداقة مع العديد من لاعبي الأهلي، ويعرف جيدا حجم الضغوط التي تصاحب التواجد في أندية جماهيرية كبيرة.

وألمح حمدي إلى أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وسوف يقاتل مع بقية اللاعبين والجهاز الفني؛ للفوز بكل البطولات ويستمر النادي في الريادة دائما.

ووجه اللاعب الشكر للجماهير التي أشادت بانضمامه للفريق، وتمنى أن يكون عند حسن ظنها خلال الفترة المقبلة.

أعلن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وأوضح عبد القادر أن انتقال اللاعبين إلى الأهلي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين، وبعد أن تم الاتفاق على انضمامها إلى النادي فى مقابل انتقال أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.

وقام طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة بإنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم بعد الحصول على الإستغناء الخاص بهما من نادي الجزيرة بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي. 

وانتظم الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق في تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعدما بات قريبا من بيراميدز| رمضان صبحي يكلف خزينة الأهلي 34 مليون جنيه فى 9 مباريات

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

الإعلان عن قوائم منتخبي مصر للناشئين والناشئات المشاركون في كأس العالم للمهارات الفردية

ضياء السيد: فتحي وإكرامي سيفيدان بيراميدز في أوضة اللبس

الأهلي يقرر إعارة خماسي شباب الكرة الطائرة لبتروجيت والجيش

ميركاتو ألعاب الصالات .. الأهلي يدعم يد وسلة الرجال والسيدات بـ7 صفقات

ترشيحاتنا

وفاة نقيب محامين الشرقية مرشح النواب عن الزقازيق

تفكير شيطاني .. رجل يعترف بقتل زوجته الحامل وابنتيه بعد دخوله السجن .. تفاصيل وصور

التذبذب المحسوس وحرب كورونا.. خبير يكشف توقيت ارتفاع أسعار البنزين في مصر

بدون أدوية.. 10 طرق طبيعية لتطهير القولون

5 أسباب وراء تثبيت أسعار البنزين والسولار لنهاية العام.. تعرف عليها

الموجة الأولى مستمرة.. برلماني: لم نصل لمرحلة «زيرو إصابات» حتى الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثريا وفوزية تتحديان المجتمع بأول مطعم للنساء في السعودية .. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

بالضفائر.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد