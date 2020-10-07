نسبة الإصابة بكورونا قد ترتفع في الشتاء| مستشار الرئيس: مصر تضمن حصتها من اللقاح.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الخوف من فيروس كورونا يجب ان يظل متواجدا حتي بعد الشفاء منه، ونحن في مرحلة ان كورونا لا يزال متواجدا مؤكدا ان العالم يشهد موجة جديدة من الوباء.









وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي، اننا نقوم بفحص للمسافرين قبل ركوب الطائرة بـ 72 ساعة ونقوم بمتابعتهم فور وصولهم الي الموانئ المصرية ويجب ان نراعي الخطوات الاحترازية والوقائية .









واوضح تاج الدين ، ان فيروس كورونا وباء عالمي ولايوجد مصلحة من اخفاء اعداد الاصابة وهناك فرق بين العدوى والمرض لافتا الي ان نسبة الاصابة بكورونا قد ترتفع في فصل الشتاء . وهناكالعدوى





ونوه الى ان الكوادر الطبية والمصابين بالأمراض التنفسية والسيدات الحوامل، يجب عليهم أخذ التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، ويجب تطعيم الأطفال من سن 3 سنوات الي 12 سنة علي مرحلتين أيضا، ضد الانفلونزا الموسمية .



