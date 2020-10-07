شاهد.. محمد زيدان يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس

نجم المنتخب الوطني السابق، صورة تجمعه بزوجته و رجل الاعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. نشر محمد زيدان،









With the one and only وعلق محمد زيدان علي الصورة قائلا :

أكتر واحد بيعطي طاقة إيجابية لكل الناس اللي حواليه





و حازت الصورة اعجاب الكثير و جاءت التعليقات كالاتي :





تجننوا ، عندك حق ، ربنا يسعدك





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واعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.





وقال محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق لبرنامج "ملعب أون تايم": "عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والدي بالسماح لي باللعب في أوروبا".



