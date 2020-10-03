بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

واحتفلت الفنانة الهام شاهين ،مساء امس، بحفل زفاف الفنان أمير شاهين ، على عروسته منة جاب الله،