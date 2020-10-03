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مرأة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:06 م
صدى البلد
رنا عصمت
شاركت زوجة لاعب كرة القدم السابق، محمد زيدان متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى ستورى الانستجرام، بصور جديدة من خلال حضورهما مساء امس حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين.

تألقت زوجة محمد زيدان فى الصور بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، حيث ارتدت توب اسود مكشوف الصدر والاكتاف، ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح.

وانتعلت  زوجة محمد زيدان حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الفضى، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التى منحتها مظهرا جذابا.

واعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.

واحتفلت الفنانة الهام شاهين ،مساء امس، بحفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر. 

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