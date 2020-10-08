حسام عاشور للأهلي في حوار ساخن مع البلدوزر: لست خائنًا ولا أبحث عن الأموال

اجتمع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق مع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مساء اليوم الأربعاء.





وكان الأهلي قد أعلن عدم التجديد لحسام عاشور الذي دخل في أزمة مع مجلس الإدارة بسبب إقامة مباراة الاعتزال التي كان سيقيمها له تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.





وقال عبد الغني في بداية الجلسة مع عاشور التي نشرها الأول على قناته بموقع "يوتيوب": "هذا مكانك، وسنفعل ما تريده، وما لم يفعله قليلي الأصل سنفعله لأجلك، المشكلة ليست في الأهلي لأنه كيان ولا يستطيع مخلوق أن يقترب منه، إنما المشكلة في الأشخاص الذين يديرونه".





وأضاف: "كان يتم مهاجمة محمود طاهر باستمرار، وحاليا عندما نتحدث عن أحد في إدارة الأهلي يقال إننا نهاجم الكيان، وجمال جبر الذي لم يكن يحلم بالمرور من جانب سور النادي حاليا يتقاضى مئات الآلاف ويقول إنه يحب الأهلي لكنه يقول ذلك لأجل الأموال وسيظهر على حقيقته إذا تم قُطع راتبه".





وبدأ حسام عاشور حديثه: "عندما جلست مع سيد عبد الحفيظ قلت له أنا لم أطلبت شيء أبدًا في حياتي، وأنا لم أحدد هذه المطالب ومجلس الإدارة هو الذي وعدني بها وليست مشكلتي أنهم على قدر المسئولية أو لا، ولا شأن لي بذلك، وعلى الجانب الآخر محمد جمال العاصي (المدير التنفيذي لنادي آلميريا) أخبرني أن طلباتي أوامر وسيقيم لي مباراة عالمية وسواء كانت في السعودية أو إسبانيا سيتم نقل اللاعبين بطائرة خاصة وسيحصلون كلهم على أموال فوريه".





وتابع لاعب الأهلي السابق: "في هذا التوقيت ظهر جمال جبر وطلب مني تسجيل الفيديو الذي سأعلن فيه إعتزالي رغم أني قادر على اللعب موسمين أو ثلاثة أخرين، فعلت ما طلبه ثم أرسلته له فأخبرني أنه غير معجب به وطلبني بتسجيل الفيديو 3 مرات أخرى، فطلبت منه أن يرسل لي الصيغة التي يريدني أن أقولها وكان بها شكر لمجلس الإدارة واللاعبين وتركي آل الشيخ وكل من يستحق الثناء ولم يتبق سوى صدور خطاب الشكر من مجلس الأهلي لرئيس هيئة الترفيه السعودية".





وواصل: "انتظرت الخطاب من الساعة الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحًا ولم يصدر، وبعدها كان من المفترض أن ينشر تركي آل الشيخ عبر صفحته أنه سيقيم مباراة إعتزال لي، وظل جمال جبر يماطل ويعتذر وكل هذا ونحن ننتظر الخطاب".





وأردف: "الساعة 1 صباحًا اتصل بي جمال جبر وقال إن حفيد الخطيب تعب وأخذه للمستشفى، فقلت له إرسل الصيغة فقط فلم يستجب، وبعدها تلقيت اتصالا مجمعا من سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وقال لي الأول انتظر حتى صباح الغد واذهب إلى النادي وسنجري فيديو جديدا وشعار النادي الأهلي خلفك، فرددت عليه، إذن ما دور الأستاذ الذي بجانبك ولماذا لم يخبرني بذلك منذ البداية وجعلني أنتظر 3 ساعات أصور فيديو، وبعد هذه المكالمة المستشار تركي آل الشيخ استاء وهذا كان سبب الأزمة وفشل الموضوع".





وتابع: "لماذا مستائين مني في الأهلي مع أنهم هم من قالوا لي منذ البداية اذهب لتركي وتحدث معه عن مباراة اعتزالك ولم أفعل ذلك دون علمهم ورئيس هيئة الترفيه أبلغني أنه سيفعل ما أريده، وجمال جبر أثار السوشيال ميديا عليّ بسبب أني قلت للمستشار تركي انا متشكر لحضرتك".





واستأنف: "أنا لم أسب أحدًا ولم أهاجم أحدًا ولا انتقد مجلس الإدارة، انا قلت للرجل الذي تعامل معي باحترام شديد رغم تعبه شكرا، وهذا سبب ما جعل جمال جبر يدشن حملة كبيرة ضدي، وهذا ليس جمهور الأهلي، ولا أعرف سبب كل ذلك، وأنا رجل متربي على (طبلية أبويا)، فأشكر أي أحد يقدم لي خدمة وهذا أقل شئ، وليست مشكلتي أن الخطيب وتركي ومجلس الإدارة مختلفين مع بعضهم البعض".





وأضاف: "قيل إني خائن وإني أبحث عن الأموال، أي أموال تتحدثون عنها، انا كنت قادر وانا عمري 24 سنة بكامل لياقتي أن أحصل على 10 أضعاف ما أحصل عليه في الأهلي ورفضت من أجل البقاء".





واختتم: "انا ينقصني أربع أو خمس بطولات لكي أصبح أكثر لاعب في العالم متوج بالبطولات وفي ناس (استكترتها) عليّ وحسبي الله ونعم الوكيل".