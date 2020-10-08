فصل جديد.. الرقابة تنتصر لـ محمد الشرنوبي وتحفظ شكوى سارة الطباخ

حفظ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبد الجليل، الشكوى التي قدمتها المنتجة سارة الطباخ، ضد المطرب محمد الشرنوبى، والتى قدمت لوقف التعامل معه، بسبب إخلاله بالتعاقد معها.





وأصدر خالد عبد الجليل، بيانا رسميا وأرسله كخطاب رسمى إلى حسين هلال، محامى الفنان محمد الشرنوبى.





وجاء نصه كالتالي "بناءً على الشكوى المقدمة من السيدة سارة الطباخ للرقابة على المصنفات الفنية بصفتها صاحبة شركة إيرث برودكشن، وطبقا للعقد المبرم بين الشركة والسيد محمد الشرنوبي (عقد إنتاج وإدارة أعمال فنية) بوقف التعامل مع السيد المذكور".





وأضاف الخطاب "نحيط سيادتكم علما بأنه بعرض الموضوع على المستشار القانوني للرقابة، قرر سيادته حفظ الشكوى إداريا، وعلى الإدارات المعنية التعامل مع الطلبات المقدمة من السيد محمد الشرنوبي، وفقا للقواعد القانونية المقررة، ما لم يقدم حكما قضائيا يستوجب خلاف ذلك".