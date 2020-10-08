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رياضة

وصول المحترف إيمانويل أوكوي استعدادا للمشاركة مع الاتحاد السكندري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
الأوغندي إيمانويل
الأوغندي إيمانويل أوكوي
حسام الحارتي

وصل منذ قليل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد،  الأوغندي إيمانويل أوكوي من بلاده إلى مصر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق السكندري.


ويجري "أوكوى" مسحة طبية في الساعات القليلة القادمة؛ للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا؛ تمهيدا لمشاركته في التدريبات والمباريات القادمة.


وكان في استقبال إيمانيول أوكوي بمطار القاهرة اللواء عبدالجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري .


يذكر أن اللاعب غادر البلاد عقب انتشار جائحة كورونا، وظل عالقا ببلاده نظرا لتوقف حركة الطيران لفترة كبيرة بسبب انتشار الفيروس .


ويعد اللاعب إضافة قوية لفريق الكرة لما يمتلكه من إمكانات وقدرات تهديفية متميزة.


ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة غدًا، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ3٢ من بطولة الدوري.

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