ديربي ولاد البلد| سموحة يتسلح بقوة اللاعبين والاتحاد يعتمد على تصحيح المسار لغياب اللاعبين

اطمأن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الثنائي صلاح محسن وحسام حسن بعد إصابتهما خلال مباراة الزمالك في كأس مصر .





وتأكد أحمد سامي من مشاركة الثنائي بصفة نهائية في مباراة الأتحاد امقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري





ويعود أيضا أحمد أبو الفتوح لقيادة الجبهة اليسري والذي غاب عن مباراة الزمالك وفقا للتعاقد المبرم بين الفريقين .

ويعاني فريق سموحة من إجهاد اللاعبين نظرا لخوض ثلاثة مباريات شاقة في أسبوع واحد أمام كل من الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري ومن جهة أخري لجأ طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي عقد جلسة فنية مع اللاعبين لتصحيح المسار والاستعداد الجيد لمواجهة نادي سموحة .





وطالب طلعت يوسف لاعبي الفريق بضرورة التركيز الجيد من أجل تخطي نادي سموحة والحصول على ثلاثة نقاط للآرتقاء بجدول الدوري المصري .





وعلى الرغم من غياب العديد من صفوف اللاعبين داخل الاتحاد السكندري إلا أن تمسك طلعت يوسف بالأعتماد على بعض القوائم الأساسية للفريق وتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في اللقاءات الماضية .



