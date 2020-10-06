حسام حسن بـ50 مليون جنيه.. فرج عامر: أحمد سامي إضافة للكرة المصرية

رفض فرج عامر رئيس سموحة التعليق على التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين أمس الإثنين.
وودع سموحة البطولة من منافسات دور الـ16 في حين تأهل الزمالك لملاقاة نادي مصر في ربع النهائي.
وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المُذاع عبر قناة "تن": "لا يوجد لدي تعليق على التحكيم، ولن أتحدث عنه نهائيًا".
وأضاف: "لاعبو سموحة مجتهدين جدًا، وقلت سابقًا إن لدينا لاعبين مميزين وبذلنا قصارى جهدنا في المباراة، ولعبنا بكل قوة وجدية وشرف وأمانة ورجولة".
وواصل: "أحمد سامي يتعامل نفسيًا بشكل جيد مع لاعبي سموحة، ونجحنا في تقديم مدير فني شاب لمنتخب مصر".
وتابع: "أندية كثيرة تريد حسام حسن ولكن لا توجد عروض جدية وصلت النادي، وكان يمتلك عرضًا من إسبانيا لشرائه نهائيًا، لكنهم تراجعوا وأرادوا استعارته فقط وأنا رفضت، وأؤكد أنه أفضل مهاجم في مصر".
وأردف: "حسام حسن كان يشارك وهو غير جاهز ولم يكن سليمًا بنسبة 100% وهو لاعب ذو خبرة ولا يصلح أن نلعب بدونه".
واختتم: "تلقيت عرضًا بـ50 مليون جنيه من سمسار فرنسي، ولذلك من يرد ضم حسام حسن فعليه أن يدفع هذا المبلغ".