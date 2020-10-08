مرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، يفيد بعزله من منصبه.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على فضائية "الزمالك"، "تلقيت خطابا من عمرو الجنايني يفيد بعزله من منصبه وفقًا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع مرتضى منصور "الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيه وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".