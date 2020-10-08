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رياضة

مرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
حسام الحارتي

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، يفيد بعزله من منصبه.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على فضائية "الزمالك"، "تلقيت خطابا من عمرو الجنايني  يفيد بعزله من منصبه وفقًا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع مرتضى منصور "الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيه وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة اتخذ العقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناءً على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور نصت على:


- أولًا :

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .

وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .


ثانيًا :
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات -  والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.


ثالثًا : 

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .

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