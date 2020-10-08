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أخبار البلد

زوجة محمد الشرنوبي توجه رسالة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:47 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
مصطفى كرم
هنأت رندا زوجة المطرب محمد الشرنوبي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعقد قرانهما أمس. 

ونشرت رندا صورة لها مع زوجها محمد الشرنوبي برفقة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، معلقة عليها "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير يارب بحبكم قد الدنيا". 

واحتفلت الفنانة هنادي مهنا مساء أمس، الثلاثاء، بعقد قرانها على الفنان أحمد خالد صالح، ونشرت هنادى عدة صور لها مع احمد صالح من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت هنادى على الصور "تمت بحمد الله و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير". 

وقرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.


يذكر أن الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اجتمعا لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وإنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى
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