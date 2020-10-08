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رياضة

ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:38 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
حسام الحارتي
قال "ديفيد سيزا"، مدرب عام الأهلي السابق، إن محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية.

وأكد "سيزا"، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي لديه العديد من اللاعبين الأقوياء، متابعا "إذا كنت تريد تحقيق الألقاب فيجب أن يكون لديك لاعبون مثل النادي الأهلي".

وأضاف "اللعب في الأهلي ليس بالأمر السهل، ويجب أن يكون اللاعب له صفات تؤهله للعب في الفريق الأول".

وتابع "وليد أزارو لاعب جيد، وأحرز العديد من الأهداف، واختيار احترافه قمنا باتخاذه لأن جونيور أجاي كان يلعب مهاجما، ونبحث عن لاعبين يلعبون بطريقة مختلفة".

وأتم "جونيور أجايي في بداية الموسم كان يلعب بطريقة هائلة، وأحرز العديد من الأهداف، وكان حاسما في بعض المباريات، وبعد توقف النشاط بسبب كورونا لم يكن الأمر سهلا لأي لاعب ترك عائلته، وأن يعود بنفس الأداء".

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