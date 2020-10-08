ماكرون يعلن فرض قيود جديدة في فرنسا وسط ارتفاعات قياسية في الإصابات بكورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعدما سجلت فرنسا زيادة قياسية في عدد الإصابات بالمرض.





وقال ماكرون، في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا أمس، الأربعاء، "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة ... ستكون هناك قيود جديدة".





وتشهد فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي.





وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، في وقت سابق من الأربعاء، تسجيل 18746 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى مستوى 653509.



