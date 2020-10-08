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أخبار العالم

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إيران

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مصادر مسئولة قولها إن هذه الإجراءات ستستهدف البنوك الإيرانية القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية.

وهذه الخطوة تقول الحكومات الأوروبية أنها من المرجح أن تقلل من القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.

ويقول المدافعون عن الخطة، التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم الخميس، إن زيادة  إجراءات العزل للتجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترامب لشل الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات، وهي الاستراتيجية التي لم يتم التوصل إليها بعد.

ويقول مسئلون إن إدارة ترامب كانت في البداية موافقة على فكرة فرض عقوبات شاملة على كامل القطاعات الاقتصادية لإيران، بسبب الضغوط المتواصلة التي بذلها الصقور وجوقة متزايدة من المشرعين من الحزب الجمهوري، بما في ذلك السيناتور تيد كروز، وتوم كوتون، والتي نجحت في دفع هذه السياسة قدما.

وذكرت "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة، تمثل زخمًا كبيرًا قبل الانتخابات الرئاسية لترامب ولإدارته التي نجحت في خنق الاقتصاد الإيراني، في حين لم تحقق النجاح في تخفيف سلوك طهران أو الحد من برنامجها النووي.

فمنذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، تجاوزت طهران حدود الاتفاق وخصبت المزيد من اليورانيوم أكثر مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق. كما شهد المسئولون الأمريكيون في العراق ارتفاعًا في إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

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