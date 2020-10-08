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فن

مسلسل قيامة عثمان يتصدر جوجل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
آيه عاطف
تصدر مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" محرك بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية بعد عرض الحلقة الجديدة من العمل على إحدى  القنوات التركية. 

وحقّق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.

مسلسل قيامة المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل. 

والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

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