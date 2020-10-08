أكبر قفزة منذ أبريل الماضي.. ألمانيا تسجل أكثر من 4000 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجّلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، قفزة قياسية جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بتسجيل أكثر من 4000 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، الخميس، تسجيل أكثر من 4010 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وذلك لأول مرة منذ إبريل الماضي. وهو ما يشكل قفزة بأكثر من 1200 حالة عن يوم أمس.





ولم تشهد ألمانيا 4000 إصابة جديدة بكورونا يوميا منذ أبريل الماضي وحتى اليوم.





وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات المصابين المسجلة منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 311,137 حالة.





وضعت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، كلا من تونس والأردن، ضمن قائمة المناطق الخطرة من حيث مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلن معهد روبيرت كوخ الألماني، قائمة محدثة بالدول الأكثر خطورة لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تشمل تونس والأردن ورومانيا وجورجيا.





وهذا الإجراء يعني أن القادمين إلى ألمانيا من هذه الدول؛ سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي ذاتي، حتى حصولهم على نتائج سلبية للإصابة بالمرض.





وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا، وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم.





ويراجع معهد روبرت كوخ دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.



