إزاي تجهز عربيتك لفصل الخريف ؟

مع بداية فصل الخريف من كل عام يطرأ تغيير ملحوظ على حالة الطقس العامة ، ومنها هبوب شديد للرياح، وتكاثف الشبورة المائية صباحا ومساء، وتزايد فرصة سقوط الأمطار بشكل كبير.





وفي هذا السياق نصح الخبراء بضرورة تجهيز السيارات لاستقبال تغيير الأجواء ، كي يتم تفادي حدوث المشاكل أثناء القيادة وفيما يلي نستعرض لكم خطوات تجهيز السيارة لهذا الفصل .





- يجب تجهيز الإضاءة والمصابيح وفحص لمبات المصابيح لتغيير التالف بها ، كما يجب أ تنظيف المصابيح والإشارات لرؤية أوضح أثناء القيادة.

- من الضروري فحص البطارية في الظهور مع بداية فصل الخريف والشتاء ، لذلك يجب فحصها والتأكد من سلامتها في حال ما كانت قدرتها قد ضعفت يجب تغييرها.

- ينصح الخبراء دائمًا بضرورة إجراء الصيانات والإصلاحات المتراكمة على الفورة ، كي لا تتعرض السيارة للمشاكل والأعطال أثناء القيادة في هذه الأجواء المتقلبة.

- يجب استكمال مائ الغسل مع المنظف لمواجهة الأمطار أيضًا، يفضل أن يكون مع الإضافات الشتوية.

-التأكد من سلامة الإطارات وتغييرها في حال تهالكها، كما يجب فحص ضغط الإطارات بصورة منتظمة.

-سلامة الفرامل وفاعليتها وتغيير الأجزاء التالفة بها، واستكمال الزيت الخاص بها في حال تناقصه.



