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سيارات

إزاي تجهز عربيتك لفصل الخريف ؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:00 م
صيانة السيارة
صيانة السيارة
أماني نوار
مع بداية فصل الخريف من كل عام يطرأ تغيير ملحوظ على حالة الطقس العامة ، ومنها هبوب شديد للرياح، وتكاثف الشبورة  المائية صباحا ومساء، وتزايد فرصة سقوط الأمطار بشكل كبير. 

وفي هذا السياق نصح الخبراء بضرورة تجهيز السيارات لاستقبال تغيير الأجواء ، كي يتم تفادي حدوث المشاكل أثناء القيادة وفيما يلي نستعرض لكم خطوات تجهيز السيارة لهذا الفصل .

- يجب تجهيز الإضاءة والمصابيح وفحص لمبات المصابيح لتغيير التالف بها ، كما يجب أ تنظيف المصابيح والإشارات لرؤية أوضح أثناء القيادة. 
- من الضروري فحص البطارية في الظهور مع بداية فصل الخريف والشتاء ، لذلك يجب فحصها والتأكد من سلامتها في حال ما كانت قدرتها قد ضعفت يجب تغييرها.
- ينصح الخبراء دائمًا بضرورة إجراء الصيانات والإصلاحات المتراكمة على الفورة ، كي لا تتعرض السيارة للمشاكل والأعطال أثناء القيادة في هذه الأجواء المتقلبة.
- يجب استكمال مائ الغسل مع المنظف لمواجهة الأمطار أيضًا، يفضل أن يكون مع الإضافات الشتوية.
-التأكد من سلامة الإطارات وتغييرها في حال تهالكها، كما يجب فحص ضغط الإطارات بصورة منتظمة. 
-سلامة الفرامل وفاعليتها وتغيير الأجزاء التالفة بها، واستكمال الزيت الخاص بها في حال تناقصه.

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