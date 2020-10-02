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سيارات

كيف تعمل أنظمة مراقبة الإطارات في السيارة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
انظمة مراقبة ضغط
انظمة مراقبة ضغط السيارة
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أماني نوار
حذرت الهيئة الألمانية للفحص من الثقة العمياء في أنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات المعروفة باسم "Tyre Pressure Monitoring System ، كما انها شدد  ان لا يجب إهمال الفحص المنتظم للإطارات ، والتحقق من ضغط الهواء بها أول بأول

ونصح الخبراء بفحص ضغط الهواء على الأقل كل شهر ،بالضبط مثل السيارات الغير مجهزة بنظام مراقبة ضغط هواء الإطارات والمعروف بـTPMS

وشدد الخبراء على أن يتم هذا الإجراء قبل كل رحلة بالسيارة أو عند ملامسة الإطارات لما قد يضر به مثل حافة الرصيف أو عند الإنزلاق .

كما يعتبر الإطارات هو سطح الاتصال الوحيد للسيارة مع الطرقات ،حيث أنه مهم لنقل قوة الفرامل والتسارع ، وذلك فضلا التوجيه الجانبي  الضرروي للسيارة .

كما أن الضغط الصحيح للهواء لا يؤثر بشكل مباشر على سلوك القيادة ، وحسب وإنما يضا على معدل استهلاك الوقود ، بالإضافة  إلى سرعة التآكل للإطار نفسه.

والكثير من سائقي السيارات يعلمون الإطارات مصنوعة من المطاط الذي يتأثر بالحرارة و ينكمش مما يعني زيادة الهواء و الضغط داخله لذلك يجب مراجعة ضعط الإطارات مرة أسبوعيا علي الأقل في الصيف .

وفقدان ضغط هواء الإطارات يعرضها للتآكل و التلف بشكل أسرع من الطبيعي و يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود لذلك يجب الإنتباه لضغط الإطارات و الالتزام بكتيب السيارة .

ويجب أيضا مراجعة الإطارات ظاهريا و التحقق من عدم وجود تشقق أو قطع او اي اشياء غريبة علي جسم الاطار الخارجي مثل الاشياء المعدنية او الاجسام الصلبة.






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