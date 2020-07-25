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سيارات

الأفضل في الأمام أم الخلف.. تعرف على مكان تركيب الإطارات الجديدة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:37 م
تعرف علي مكان تركيب
تعرف علي مكان تركيب الإطارات الجديدة
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اشرف عطية
اطارات السيارة تعتبر من أبرز الاجزاء التي يجب أن تنتبه لها وتفحصها بصورة مستمرة، حيث أنها من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، لكن مع مرور الزمن تتهالك الإطارات، لذا يضطر السائق لشراء إطارات جديدة، ولارتفاع سعرها قد يقرر أن يشتري إطارين فقط بدلًا من أربعة، إلا أنه لا يعلم أين يجب أن يضعهما.


في هذه الحالة نصح خبراء السيارات تركيب الإطارات الجديدة على المحور الخلفي، حتى ولو كانت السيارة ذات دفع أمامي، ذلك أن المحور الخلفي مسؤول عن ثبات السيارة واستقرارها على الطريق.


وأوضح الخبراء ايضا أن الإطارين الخلفيين إذا تعرضوا لأي ضرر، فإنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على مقود السيارة والتعرض لحادث سير، أما لو حدث الضرر في أحد الإطارين الأماميين، حينها يستطيع السائق التحكم بمقود التوجيه والسيطرة على سيارته.


وأضاف الخبراء أنه يجب أن لا يقل عمق مداس الإطار عن 6ر1 ملم، كي لا تتعرض السيارة للإنزلاق خلال القيادة خاصة على الطرقات المبللة في موسم الأمطار، كما نصح بضرورة فحص صواميل العجلة من حيث مدى إحكامها بعد تركيب الإطارات والقيادة بها لمسافة 50 كلم تقريبا ويجب القيام بعملية تدوير الإطارات كل فترة من الوقت أي تغيير أماكن الإطارات في السيارة، كي تُستهلك الإطارات بشكل متساوٍ.
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