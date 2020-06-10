أبوظبي تطلق حملة لمكافحة الإطارات المقلدة لتجنب الحوادث

أصدرت شرطة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة حملة صيف مروري آمن تدعو من خلالها السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.





وقال العقید محمد سالم الشحي مدیر إدارة مرور المناطق الخارجیة في مدیریة المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزیة انه على السائقین ضرورة استخدام أصناف الإطارات المطابقة للمواصفات .





بالإضافة إلى التأكد من ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر برا.





وأوضح الشحي إلى أن أبرز الأسباب التي تؤدى لوقوع الحوادث المروریة خلال الصيف والتي تتضمن انتھاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الھواء فيها والحمولة الزائدة وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطویلة مؤكدا تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة.





وأكد الشحي أن شرطة أبوظبي ستنفذ حملة توعية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام بعنوان "حملة صیف مروري آمن"، ضمن خطة التوعیة الإستباقیة لتعزيز السلامة المروریة والوقایة من الحوادث التي تقع بسبب إنفجار الاطارات صيفا وتشمل إرسال رسائل إلكترونیة للجھات الحكومیة ونشر رسائل مروریة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.