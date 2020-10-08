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رياضة

يا بلاش.. شوبير: قميص منتخب مصر بـ 1400 جنيه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
محمد السعيد
علق الإعلامي أحمد شوبير على سعر قميص منتخب مصر الجديد، الذي أصدرته شركة "بوما" العالمية مؤخرا.


وقال أحمد شوبير خلال برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت": "قميص منتخب مصر بـ 1400 جنيه.. يا بلاش".


وأعلن اتحاد الكرة أعلن عن الحملة الدعائية الجديدة لقميص منتخب مصر، منذ أيام، والتي شارك فيها مؤمن زكريا محمد الشناوى وعمرو السولية ومؤمن زكريا وطارق حامد وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.


وابتعد مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن ممارسة كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.


يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس، الأربعاء، قرر تعيين مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، سفيرا لنهائى دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الأمر بالنسبة لـ محمد التيمومي، نجم الكرة المغربية السابق.


كان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي، تقدم بمبادرة لدى "الكاف" بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال أفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه، وهو الأمر الذى تمت دراسته من قبل "الكاف".


وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال أفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب، وستقام المباراة النهائية فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل.
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