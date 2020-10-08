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أخبار العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة بسبب كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
محمود نوفل
أصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تحذيرا عالي  المستوى، حيث حذرت من ارتفاع مؤشر تفشي وباء كورونا في الأيام القادمة وخطورة في حصر انتشاره، خاصة قبيل دخول فصل الشتاء.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية في حديثها لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " المواطنين إلى تخفيف التجمعات خاصة في المناسبات الاجتماعية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وحذّرت الوزيرة، من الارتفاع في عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا، وخاصة من فئة الشباب ولا يعانون من أي أمراض مزمنة أخرى.

وذكرت الوزيرة الفلسطينية إن الحالات المصابة بفيروس كورونا وتصل المشافي تكون صعبة جدا ويكون المرض قد استفحل في الرئتين وهذا ما يؤدي للوفاة فيما بعد.

وأفادت الوزيرة بأن الأسرّة في مشافي الوطن باتت مشغولة بشكل كبير بالمصابين بفيروس كورونا ما يشكل أزمة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على تأمين أعداد كافية من المسوحات للأشهر الثلاثة المقبلة.
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