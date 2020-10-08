لجنة برئاسة مدير تعليم مطروح لإعداد مناهج فصل المشغولات الصوفية

ناقشت لجنة إعداد مناهج فصل المشغولات الصوفية البدوية اليدوية برئاسة الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح باحدا قاعات مركز التنمية المستدامة منهج فصل المشغولات الصوفية البدوية اليدوية والذي تم استحداثة هذا العام.









وأكد الدكتور سمير النيلي تم الاتفاق علي افتتاح قسم المشغولات الصوفية البدوية اليدوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومركز موارد مطروح لخدمة احتياجات سوق العمل بمطروح .





وقدم وكيل الوزارة التربية والتعليم الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني تقديرا للموافقة الفورية علي انشاء فصل المشغولات الصوفية والدعم المتواصل للمنظومة التعليمية بالمحافظة علي مدار الفترة الماضية .





كذلك قدم الشكر للدكتور محمد موسي رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة والمهندسة إنتصار علي مدير عام الاداره العامة للتعليم الصناعي للتعاون المتميز مع تعليم مطروح والذي كانت أبرز ثماره انشاء هذا الفصل بالإضافة إلي تطوير قسم البترول بمدرسة مطروح الميكانيكية .





وأوضح وكيل الوزارة لأعضاء لجنة إعداد مناهج ان المشغولات الصوفية ضرورة أن تتضمن المواد الدراسية للطلاب ما يضمن تأهيل الطالب أثناء سنوات الدراسة مهنيًا ومعرفيًا ومهاريًا، وأيضًا تطوير الأداء ليصبح على أعلى مستوى من الكفاءة بالإضافة إلي تفعيل التدريب العملي والذي سيتم تنظيمه تحت إشراف خبراء مركز البحوث الصحراوية لتخريج متخصصين من أبناء المحافظة قادرين علي تحمل المسئولية والانخراط في سوق العمل .





واضاف انه تم استحداث قسم المشغولات الصوفية البدوية اليدوية بعد دراسة احتياجات سوق العمل مع تميز محافظة مطروح في صناعة المشغولات اليدوية خاصة الاكلمة والسجاد والذى يلقي قبولا في الأسواق الخارجية.



