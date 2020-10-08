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اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.49% خلال 4 جلسات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11326.98 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2006.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 2932.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.46% مغلقًا عند مستوى 13178.95 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1049.56 نقطة.

 
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 631.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 315.7 مليار جنيه إلى 324.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.6 مليار جنيه إلى 194.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 509.2 مليار جنيه إلى 519.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.

 
وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.552 مليار ورقة منفذة على 182 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.028 مليار ورقة منفذة على 217 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
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