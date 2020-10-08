شاهد| المقر المفضل لاعتكاف الرئيس الراحل أنور السادات

قال وليد طلب، مدير عام استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، إن الرئيس الراحل كان يفضل استراحته بمنطقة سانت كاترين لكى يكون فى قلب الوادى المقدس، لافتًا إلى أن الرئيس كان يحرص على الحضور فى زيارات متعاقبة وخاصة فىا لعشرة الأواخر من رمضان للاعتكاف والتأمل فى مناظر الجبال الخلابة والوادى المقدس.









وأضاف وليد طلب، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أوصى بدفنه فى الوادى المقدس بجانب استراحته، وقبل استشهاده كان قد أوصى بإنشاء مجع للأديانا لسماوية بسانت كاترين.





وتابع أن الرئيس السادات اختار منطقة سانت كانت لكى تكون مقر لاستراحته نظرًا لتنوعها البيئى والدينى حيث أنها مذكورة فى الأديان السماوية الثلاثة، منوهًا أنه كان يستقبل الرؤساء والضيوف فى تلك الاستراحة.





وأشار إلى أن الزعيم الراحل محمد أنور السادات كان قارئ للكتب، وله العديد منا لكتب فىا لاستراحة، وراديو وتيلفزيون وبايب وكاميرا الخاصة به، حيث أنه كان يحب التأمل فى هذا المكان وكان يحضر للاستراحة على فترات متقفاربة.للاستراحة دومًا لكى يصفى ذهنه ويتأمل فى



