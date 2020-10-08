قيادي إخواني منشق: قتلة السادات كان لديهم أقارب داخل الجماعة

كشف الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، عن تفاصيل جديدة بشأن قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وأضاف "حبيب"، في حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس، الأربعاء، أن كنت مسئولا إداريا في الإخوان وعن الطلبة في محافظة بالصعيد، مضيفا أنه اللقاء الذي تم في الإسماعيلية بيبن عمر التلمساني والسادات كان له أثر طيب.





وتابع الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، أن الإخوان عارضت الرئيس الراحل السادات في زيارته للكنيست الاسرائيلي واعتقال مجموعة من الإخوان، لافتا إلى أن قتلة السادات كان لديهم أقارب داخل الجماعة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، إلى أنه لم يكن خالد الاسلامبولي وعبود الزمر أعضاء في جماعة الاخوان، ولم يكن فيه تقارب بينهم فكرهم وفكر الاخوان.



